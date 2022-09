Diorama’s vertellen over oorlogsgeschiedenis in de regio

DINTELOORD - Oorlogen hebben altijd een grote rol gespeeld in de wereld. En dan waren er mensen die vochten voor de vrijheid van hun landgenoten. De Stichting Studiegroep WO II Dinteloord organiseert met regelmaat activiteiten, zodat we niet vergeten wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. En op dit moment nog steeds gebeurt.

,,We willen het hier niet terug hebben’’, zegt Peter Kop van de studiegroep. ,,Want het was zevenenzeventig jaar geleden even erg als de oorlog nu.’’ Richtte de studiegroep zich in het begin vooral op neergestorte vliegtuigen in de regio, nu ook op de oorlogsgevechten op het land.

Met de diorama’s in de Petrus en Pauluskerk in Dinteloord en in ’t Cromwiel in Steenbergen beelden ze met maquettes, foto’s en voorwerpen gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog uit. Zoals de slag om de Welberg of het bombardement in Dinteloord. In Dinteloord zie je visueel de Slag om de Ardennen. ,,Iemand in Dinteloord miste een Centuriontank. We hebben een exemplaar laten komen. Er zijn ook voorbeelden van tankvallen zoals die in de polder hebben gelegen.’’

De beide pop-upmusea zijn de komende tijd te bezoeken. De diorama’s zijn tot half november te zien in ’t Cromwiel op werkdagen van 11.00 tot 16.00 uur. In de voormalige Petrus en Pauluskerk elke woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur, donderdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur, zaterdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur en tijdens andere exposities in de kerk. Ook zijn er lezingen in de kerk. Op zaterdag 15 oktober, 14.00 uur: veteraan H. Bierings over zijn uitzending naar Bosnië en woensdag 26 oktober, 19.00 uur: generaal buiten dienst W. van Dranen over de luchtoorlog in de regio Dinteloord. In Dorpshuis Dinteloord vertelt Peter Kop op zaterdag 5 november, 14.00 uur over de oorlog in en rond Dinteloord tot de hedendaagse oorlog in Oekraïne.