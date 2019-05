Dinteloordse groeperingen tegen plannen coalitie

De nieuwe Steenbergse coalitie presenteerde op 9 mei het coalitieakkoord. Daarin staat dat er wel windmolens komen, maar maximaal acht met een hoogte van maximaal 149 meter. Daar zijn de Dinteloordse groeperingen het dus niet mee eens.

Gezamenlijk standpunt

De Actiegroep Dinteloord tegen MEGAwindmolens heeft samen met de Dorpsraad Dinteloord en Prinsenland, Actiegroep Handen af van de Polder en Vereniging Werkgroep Behoud Leefbaarheid Dinteloord nu een gezamenlijk standpunt over de windmolens ingenomen. Zij willen er helemaal geen acht, maar slechts drie. ,,Daarmee wordt aan de behoefte voldaan", aldus Arie van den Berg, namens Actiegroep Dinteloord tegen MEGAwindmolens.

Geen megawindmolens

Quote Als de gemeente met een ander voorstel komt, zullen wij ook niet dwarslig­gen Hakim Tampoebolon, dorpsraad Dinteloord Van den Berg is wel tevreden dat er geen windmolens van 234 meter komen. ,,Maar wij werden opeens geconfronteerd met het plan om acht windmolens te plaatsen. Daar zijn wij het niet mee eens.”



Hakim Tampoebolon, dorpsraad Dinteloord, keurt het standpunt om drie windmolens te plaatsen goed, maar heeft er ook vragen bij. ,,Ik weet niet of het haalbaar is. Als de gemeente met een ander voorstel komt, zullen wij ook niet dwarsliggen.”

Geen zonneweide

De groeperingen hebben ook een standpunt ingenomen over de aanleg van 30 hectare zonnepanelen. ,,Dat is toch van de zotte?", zegt Van den Berg. ,,Dat is de bron van ons voedsel. Wij vinden dat die panelen bijvoorbeeld op overheids- en sportgebouwen moeten komen.”

De Dorpsraad en Actiegroep lagen vroeger vaak met elkaar in de clinch. ,,We hebben een streep onder het verleden gezet. We willen nu vaker een gezamenlijk standpunt innemen”, aldus Van den Berg.

