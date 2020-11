Dinteloord zet streep door carnaval, Kruisland houdt alle opties nog open

Een motto hebben ze in Dinteloord nog wel. ‘Het zat er in’, zegt Carlo Baas van Stichting Carnaval Peeloofdurp. Meer dan dat gaat het dit jaar niet worden. De stichting zet definitief een streep door het carnavalsseizoen. En dat doet pijn. ,,Er is geen beginnen aan. Bij alles wat je bedenkt is er wel een blokkade. En lukt het dan alsnog, dan is het nog maar de vraag of Dinteloord er op zit te wachten.”

100 procent en anders niet

Natuurlijk hadden ze in Dinteloord, net als in Steenbergen, kunnen overschakelen op een digitaal feestje. Maar daar zien ze in Peeloofdurp de lol niet van in. ,,We gaan voor de volle 100 procent, of niet. De plannen die we hadden bewaren we voor volgend jaar.”