Dinteloord wil geen megawindmolens in achtertuin

Van den Berg is dinsdagavond aanwezig op de inloopavond over de windmolens in hotel-restaurant Thuis. Daar kunnen inwoners vragen stellen aan medewerkers van Innogy, het bedrijf dat de huidige molens wil vervangen door exemplaren die bijna drie keer zo hoog zijn.

Fors verzet

Die plannen stuiten op fors verzet bij bewoners. Die vrezen voor het uitzicht, geluidsoverlast en waardevermindering van de woningen. "De horizon van Dinteloord verdient nu al geen schoonheidsprijs. Ga je molens van 230 meter plaatsen, dan zitten we ingeklemd tussen de molens", zegt Van den Berg.

Ook Joleen Huijsmans ziet hogere exemplaren niet zitten. Ze woont aan de Stoofdijk en krijgt de mastodonten straks in de achtertuin. "Hopelijk kunnen we iets doen aan de hoogte. Boven de 150 meter hoogte krijgen de molens van die rode lampjes. Dat zie je constant." Huijsmans vreest voor waardedaling van haar woning als de plannen doorgaan.

Meer energie

De vier huidige windmolens aan de Karolinadijk zijn aan vervanging toe. Daarnaast moeten ze ook veel meer energie opleveren, heeft de gemeente Steenbergen in 2012 met de provincie afgesproken. Dat betekent dat de windmolens groter moeten worden. Want hoe hoger, hoe meer opbrengst. Hoe hoog precies, is nog onduidelijk.

De huidige exemplaren zijn 77 meter hoog en voorzien per molen grofweg 1.200 huishoudens van stroom, zegt Anne Struijs van Innogy. Exemplaren van 200 meter hoog zijn goed voor het stroomverbruik van 4.500 huishoudens. Een klankbordgroep, bestaande uit omwonenden, denkt na over welke hoogte nu acceptabel is.

Compensatie

"Dat die molens komen staat vast", zegt Fris van Melle, die namens de omwonenden spreekt. "De vraag is: gaan we akkoord met 180 of 230 meter hoogte? In het laatste geval pakt de compensatie voor omwonenden fors hoger uit. Leveren die extra's meters zoveel meer ergernis op, of maakt de compensatie het goed. Daar zijn we nog niet over uit."