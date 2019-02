Dinteloord wil geen arbeidsmigranten naast sportpark: ‘Dit is een pure centenkwestie’

DINTELOORD - Dinteloord zit niet te wachten op 252 arbeidsmigranten naast het sportpark. Genoeg alternatieven. Zoals op AFC Nieuw Prinsenland. ,,Kiezen voor deze locatie is een pure centenkwestie", zegt Frans-Jan Moonen van de werkgroep Behoud Leefbaarheid Dinteloord tijdens de inloopbijeenkomst in restaurant Thuis!.

Verdeeld over twee gesprekken mogen Dinteloorders meepraten over de huisvestingsplannen van arbeidsmigranten naast het sportpark aan de Molenkreek. De huisjes, gebouwd in boerderijsfeer, zijn bedoeld voor buitenlandse medewerkers die op bedrijvenpark Agro Food Cluster (AFC) Nieuw Prinsenland in de glasbouw werken.

Veiligheid

Die plannen houden de gemoederen bezig. Bewoners vrezen voor de veiligheid, integratie en handhaving. Zaken waar volgens projectleider Kees Kerstens door de gemeente Steenbergen én initiatiefnemer Sjoerd de Bot van Flex Employment goed over is nagedacht. Met Stella Maris in Welberg als voorbeeld. ,,Ook wij zorgen dat de veiligheid is gewaarborgd", zegt De Bot.

Quote De gemeente heeft deze grond en De Bot wil kopen. Het is een win-winsitua­tie voor beiden. Terwijl er genoeg alternatie­ven denkbaar zijn. Frans-Jan Moonen, werkgroep Behoud Leefbaarheid Dinteloord

Niet alle bewoners van de inloopavond hebben daar vertrouwen in. Noemen het mooie woorden. Vinden het zakken vullen. Zoals Frans-Jan Moonen. Die niet tegen de huisvesting van arbeidsmigranten is, maar wel op deze plek. ,,De gemeente heeft deze grond en De Bot wil kopen. Het is een win-winsituatie voor beiden. Terwijl er genoeg alternatieven denkbaar zijn.”

Moonen baalt van de korte termijnvisie van de gemeente. ,,Die 250 arbeidsmigranten is het begin. Laatst heb ik een ondernemer op het AFC gesproken. Die schat in dat over vijf jaar, als alle kavels zijn gevuld, in de kassen nog 800 tot 1.000 man extra nodig zijn. Waar blijven die?"

Quote Misschien hebben we door de robotise­ring in kassen straks wel minder mensen nodig. Kees Kerstens, projectleider

Achilleshiel

Ambtenaar Pieter Paardekooper beaamt dat de gemeente die ontwikkeling niet in beeld heeft. ,,Misschien hebben we door de robotisering in kassen straks wel minder mensen nodig", zegt projectleider Kees Kerstens. ,,We weten het niet." Maar waarom dan per se huisvesting naast het sportpark, wil Kees Goverde weten. En niet gewoon op het AFC waar de mensen werken. ,,Dat kan niet vanwege milieu en veiligheidsaspecten", legt Kerstens uit.