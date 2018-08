Dinteloord protesteert fel tegen megawindmolens

Toegangswe­gen naar Zeeland nu al verstopt

13:23 VLISSINGEN - Wie naar Zeeland rijdt moet rekening houden met lange files. De N59 tussen knooppunt Hellegatsplein en Burgh-Haamstede was vanochtend in beide richtingen dicht bij Oude Tonge. Inmiddels is de weg vrij. Er staat nog een file van 4 kilometer (+8 minuten). Ook op de A58 en de N57 is het mis. Door een ongeval in de Vlaketunnel vanochtend staat richting Vlissingen 11 kilometer file (+16 minuten).