Dinteloord neemt proef met halfverhard pad door park

DINTELOORD - Waterdoorlatend, geschikt voor elke weersgesteldheid en onderhoudsarm omdat het geen onkruid doorlaat. Dat moeten de voordelen zijn van het nieuw aangelegde pad in het park in Dinteloord.

Om de ruim 490 meter lange en 15 meter brede halfverharding - want het is geen asfalt - mogelijk te maken is het park al enkele weken afgesloten. Het pad is gemaakt van gerecycled materiaal en kan op de bestaande ondergrond worden gelegd. De bovenlaag blijft altijd hard, zelfs na een regenbui. Ook heeft het een mooie natuurlijke uitstraling.

Pilot

,,We gaan een jaar lang bekijken hoe het pad zich houdt.'', vertelden maandagmiddag wethouder Wilma Baartmans, Ronald Luijks en Peter Nagelkerken van de gemeentelijke buitendienst. ,,Als het voldoet gaan we het misschien uitrollen over de hele gemeente.’’

Daar moet dan wel geld voor zijn, want de aanleg en het opnieuw inzaaien van gras en bloemen kost in Dinteloord rond de 30.000 euro. ,,We hebben voor een pilot in Dinteloord gekozen omdat het park naast Woonzorgcentrum De Nieuw Haven ligt.'', legt Baartmans uit. ,,Ouderen kunnen dan gebruik maken van een wandelpad dat bijna altijd begaanbaar is.''

Bijen

Wanneer het park een dezer dagen weer open gaat is het nog wel wat kaal. ,,We kunnen pas in april, mei beginnen met inzaaien. '', vertellen de buitendienst medewerkers. ,, Bij het inzaaien van bloemen gaan we rekening houden met bijen.''