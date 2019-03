Dinteloord heeft vandaag een tijdelijke BMX-baan

West-Bra­bant wil af van malafide autover­huur­be­drij­ven, Roosendaal en Steenber­gen voeren als eerste vergun­nings­plicht in

15 maart ROOSENDAAL/STEENBERGEN - West-Brabant wil af van malafide autoverhuurbedrijven. De acht gemeenten in het politiedistrict De Markiezaten stellen daarom op advies van politie Zeeland-West-Brabant een vergunningsplicht in voor deze bedrijven in. Zo kunnen ze beter gecontroleerd worden.