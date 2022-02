Dinteloord heeft na ruim dertig jaar weer een prins carnaval

Krabben voelen zich bevrijd

Of ze twee jaar gevangen zaten in een strak net. Zo gedragen de Krabben zich tijdens vastenavond. Twee volle jaren duurde het, tussen de dinsdag van vastenavend 2020 en afgelopen zaterdag. Twee jaren waarin veel is gebeurd en waarin de Krabben moesten wachten tot ze weer naar buiten mochten. Toen het zaterdag zo ver was, laafden zij zich gulzig aan de leut.

