Diner in metaalsferen voor Roparun in Bergen op Zoom

Die zijn door Roparum Team NNN omgetoverd tot popup-restaurant BORR, oftewel Blik Op RopaRun. Op vrijdag en zaterdag heeft het team in totaal zo'n 140 mensen ontvangen met een uitgebreid diner in metaalsferen. Gerechtjes werden geserveerd op deksels van blikken of helemaal in blik.

Ruud Suijkerbuijk secretaris en medeoprichter NNN, verwacht dat met het restaurant zo'n 8000 euro voor Roparun wordt opgehaald.

Vorig jaar boekte het team nog veel succes met Sterren van de Hemel, een walking diner met vier regionale topchefs. Het viel niet mee om dit jaar weer zo'n klapper te bedenken, maar Jeroen Bulkmans, kok en teamlid, kreeg een ingeving toen hij hoorde over het leegstaande Gemcast-pand. Ook de nieuwe eigenaar, Arthur Hoetelmans, van het aanpalende INPA Parket was gelijk enthousiast. Bulkmans wist ook collega-kok Harry van Heijst en en oud-gastheer Tom Cats enthousiast te krijgen voor zijn idee.

Exota limonade

In de monumentale werkplaats lijkt het of de werkmannen net zijn vertrokken. De grote gietmallen staan er nog. In het laboratorium staat de kast nog vol reageerbuisjes. Het pand uit 1930 is oorspronkelijk gebouwd voor wijngroothandel Becht. Volgens Hoetelmans is in het laboratorium ook het recept voor de Exota limonade ontwikkeld.

In de sfeervol verlichte fabriekshal staan nu tien grote, ronde tafels. Het team kookt in de voormalige bedrijfskantine, vertelt Bulkmans. ,,Maar we hebben zoveel mogelijk van tevoren voorbereid, het lukt niet om dat allemaal hier ter plekke te bereiden.'' De gerechten ogen allemaal als plaatjes. Op de achtergrond zorgt Maarten Stalpers voor muzikaal entertainment. ,,Vrijwel alles wat we op tafel zetten is gesponsord'', zegt Suijkerbuijk. Een van die sponsoren is Cees van Tiggelen uit Halsteren, de enige biologische aspergeteler in de regio. Hij inspecteert direct zijn voorgerecht, Asperge Flamande, geserveerd op het deksel van een blik. ,,Mijn vrouw verklaart me wel eens voor gek, dat ik in elk restaurant asperges bestel. Die eten we thuis toch al genoeg, zegt ze dan. Maar ik ben altijd nieuwsgierig wat de koks ermee doen.''

Barbecue

Voor het tussengerecht komt op elke tafel een barbecue te staan, waarop garnalenstaarten worden gegrild. ,,Dat ging gisteren mis, toen hadden we tien tafelkleden met brandvlekken'', verzucht Suijkerbuijk. ,,Jammer, want dat gaat van de opbrengst voor het goede doel af.''

Want daar doet iedereen het natuurlijk voor: de Roparun. Persvoorlichter Arie Wezemer, legt uit waar al het geld naartoe gaat. Niet naar onderzoek, maar naar alles wat het leven van zwaarzieke mensen iets prettiger maakt.. Wezemer vertelt over een relaxstoel die zo hoog gezet kon worden dat een man naast het bed van zijn zieke vrouw kon liggen en zijn armen om haar heen slaan. ,,Zo is zij in zijn armen gestorven'', zegt Wezemer. Of het jongetje met een kleurige kanjerketting van meer dan twee meter lang, waarbij elke kraal van een halve centimeter voor een behandeling staat. ,,Wij proberen de patiënt weer mens te laten zijn'', zegt Wezemer.