Dilemma Doolhof: help je of kijk je weg? Jongeren antwoorden verdeeld

Tijdelijke kunstinstallatie Dilemma Doolhof wil jongeren bewust maken van de moeilijke keuzes die mensen in de oorlog moesten maken: help je anderen of kijk je de andere kant op?

Leerlingen mogen anoniem beantwoorden

Tijd om er met alle klassen naar toe te gaan, hebben ze op het Moller niet. Geschiedenisdocent Jac Backx heeft daarom de teksten en vragen opgenomen en laat leerlingen in de klas antwoorden. Anoniem, want iedereen mag vinden wat hij of zij wil. ,,We sturen niet op goed of fout, proberen er zo neutraal mogelijk in te staan. Je mag het verwerpelijke van het Duitse systeem natuurlijk aankaarten, maar de geschiedenis had ook anders kunnen verlopen en dan ziet goed of fout er anders uit. Wat ik zelf vind, is ondergeschikt aan het verhaal van de geschiedenis dat je als docent brengt.”

Antwoorden havo 4 / vwo5

1. Laat je Joodse mensen (Ab en zijn moeder) uit je straat binnen die op de vlucht zijn?

Ja: 10 / 5

Nee: 7 / 13

2. Kees helpt mensen aan een onderduikadres, de politie komt bij hem thuis en vraagt namen. Geef je die?

Ja: 5 / 6

Nee: 12 / 12

3. Laat je Ibrahim binnen die met een koffer aanklopt?

Ja: 9 / 7

Nee: 8 / 11

4. Ga je de confrontatie aan met Ab die de oorlog heeft overleefd, terwijl Kees is gestorven?

Ja: 9 / 15

Nee: 8 / 3

Keuzes maken: nooit zwart-wit

Volgens Stichting Brabant Remembers, initiatiefnemer van het Dilemma Doolhof, laten de verdeelde uitkomsten zien dat keuzes maken nooit een zwart-wit kwestie is. ,,Er is geen goed of fout”, zegt directeur Femke Klein. ,,Wij vinden het prima dat docenten de dilemma’s gebruiken in de les. En het zou mooi zijn dat daarna discussie ontstaat. We weten dat er tijdens de oorlog ongeveer evenveel verzetsmensen waren als collaborateurs. Maar ook dat de keuzes die mensen maken, altijd afhankelijk zijn van de situatie waarin ze verkeren. Wij willen laten zien hoe moeilijk het is die situatie in te schatten.”

Tot nu toe bezochten 2.500 mensen het Dilemma Doolhof. Brabant Remembers houdt niet bij welke keuzes bezoekers maken.