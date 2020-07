Dilemma Doolhof blijft tóch staan tot november

,,Tijdens de coronatijd hebben wij als club eens goed nagedacht waar we staan en wat we willen. En we hebben besloten dat ons hart vooral hier ligt, in Bergen op Zoom. Natuurlijk zullen we nog wel eens acties doen voor bijvoorbeeld derdewereldlanden, maar we willen ook onze eigen regio steunen. Deze actie is daar een mooi voorbeeld van.”



Edwin Mutsaars, een de Lions, voelt zich extra betrokken bij het doolhof. ,,Pas fietste ik hier langs met mijn vrouw. We keken naar de tekst en het viel ons op, dat als je het woord ‘oorlog’ vervangt door ‘Covid-19' de tekst weer helemaal van toepassing is. Een tijd van verwarring en onzekerheid, keuzes die gemaakt moeten worden.”