Dikke duimen van Roparunteam als dank aan trouwe sponsor

Stefan en Desiree bij de Oesterdam: ‘Met zo’n pup vergeten mensen nog wel eens afstand te houden’

14:24 THOLEN - Hoe heerlijk is dat! Nog even snel een frisse neus halen en de honden een stukje laten zwemmen, voordat je moet gaan werken. Stefan en Desiree de Koeijer genieten ervan. ,,Het is superfijn dat we hier wonen. Kennissen uit de rest van het land zeggen wel eens: hadden wij ook maar zo’n plek waar we naartoe konden met de honden.”