Dikke boete voor ‘s nachts tanken in Essen: ‘Belgen mogen massaal shoppen bij ons, dat lijkt me gevaarlijker’

Bijzondere knobbel­stam wordt monument: “In Amerika maken jagers jacht op dit hout”

1 december KALMTHOUT - Het Arboretum in Kalmthout is weer een bezienswaardigheid rijker. Een deel van een in 2007 omgevallen Californische cipres is er in een ‘glazen kooi’ gezet wegens de uitzonderlijke knobbel die de boom heeft. In Amerika wordt er soms zelfs gejaagd op het gezwel dat af en toe voorkomt bij die bomensoort.