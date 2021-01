Digitaal Neuzebal valt in de smaak: ‘Me bloeie wir op’

Geen bomvolle Stoelemat dit jaar, wel het enthousiasme van de vier pakkendragers die de Vastenavend rijk is. De Prins, de Nar, Steketee en Grootste Boer presenteerden zaterdagavond alsnog het nieuwe liedje aan het Bergse volk. Een liedje dat de burger moed geeft, want ‘Me bloeie wir op’ luidt de titel.

Online loog het enthousiasme van Vastenavendvierders er niet om: het Neuzebal blijkt ook met een digitale uitzending bij de Bergenaar te leven.

Bergenaar Lars van Raaij keek de uitzending thuis en is enthousiast over het nieuwe liedje. ,,Het past heel goed in de tijd waarin we leven. Geen leuke tijd, maar toch brengt het plaatje ook wat positieve noten boven.”

In elf minuten de mooiste neus

Hij mist wel degelijk het echte Neuzebal, dat hij ziet als aftrap van zijn favoriete feest van het jaar. ,,Ondanks alle creatieve ideeën die er nu ontstaan, is het toch nooit zoals die bomvolle Stoelemat. Maar wat blijft is dat ik morgen lekker ga oefenen op het nieuwe liedje. Daar heb ik nu al zin in. Meestal zit-ie er na een halve dag wel in.”

De Bergse Stephanie Franken speelt al jarenlang bij Dweilsesaajetie de Medamme. Ze licht toe: ,,We hebben met onze band live naar de uitzending gekeken via een digitale meeting. Ik heb voorafgaand allereerst een 11 minuten neuzen challenge toegevoegd en iedereen uitgedaagd in elf minuten de mooiste neus te maken met iets in huis. Daarna was het wachten op het nieuwe liedje.

De melodie vond ik wel lekker, hoewel ik het wel jammer vond dat er in de tekst toch nog vaak een negatieve lading zat. Terwijl we juist vooruit willen, zoals het motto ook doet vermoeden. Of we dit liedje gaan oefenen met de band? Daar moeten we het nog even over hebben.”