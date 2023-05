Alweer bronzen geitjes gestolen: ‘Triest, kunst is kennelijk niet veilig in de openbare ruimte’

BERGEN OP ZOOM - Ze stonden nog maar twee jaar weer op hun plek, de bronzen geitjes aan De Boulevard in Bergen op Zoom. Want ze zijn al eens eerder gestolen. Deze week was het opnieuw raak: weg geitjes. ‘Triest.’