Dieven laten parkeergarages links liggen; 1 inbraak in 2 jaar tijd in Roosendaal, Bergen op Zoom en Etten-Leur

,,Een mooi resultaat, de veiligheid in onze garages is op orde", concludeert Martin Bartels, operationeel directeur Parkeerbeheer in Roosendaal. Deze organisatie beheert vijf parkeergarages in Roosendaal. ,,Om inbraakcijfers zo laag te houden, is het zaak dat we er strak bovenop blijven zitten. Onze meldkamer is 24 uur bemand, we houden onze parkings dus altijd in de gaten. De garages zelf zijn onbemand, maar via een uitgebreid camerasysteem zien we eigenlijk alles. Als we merken dat iemand niet direct de parkeergarage verlaat, dan valt dat op en houden we hem of haar in de gaten. Dat geldt ook voor groepjes die in de ruimte blijven hangen. We hebben een zogeheten mobiele medewerker die snel ter plekke is bij onraad. En 's nachts werken we samen met een beveiligingsdienst", aldus Bartels.