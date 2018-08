Diesel snuiven bij trekkertrek in Ossendrecht

OSSENDRECHT - Roetwolken en brullende motoren. Dat kan niets anders betekenen dan trekkertrek. Aan de Plaatsluis net buiten Ossendrecht komt het pk-geweld in actie. "Het blijft ieder jaar weer genieten", zegt Johan Verstrate uit Hoogerheide. Hij is een van de honderden bezoekers.

Bij trekkertrek moet een tractor een gewicht over 100 meter over een baan trekken, waarbij het gewicht steeds meer weerstand geeft. Wie de 100 meter vol maakt, heeft een zogeheten full pull. De deelnemers, een kleine honderd, strijden in verschillende klassen tegen elkaar. Met merken als Ford, John Deere, Fendt en een enkele verdwaalde Deutz.

Als Scherpenissenaar Rien Bazen vertrekt, verbleken de rookpluimen uit de koeltorens van kerncentrale Doel bij de gitzwarte rook die zijn Volvo T650 produceert. Metershoog gaan ze de lucht in. De geur van diesel vermengt met die van friet en vette happen is een bijzondere. Een full pull zit er voor Rien niet in. "De deelnemers vergissen zich in de stroefheid van de baan", klinkt het commentaar van Leon Janssen uit de speaker.

De Fendt 614s van Sven Luijts draait nog even na. Hij is er heel dichtbij: 94 meter. Net geen full pull. "Straks probeer ik het gewoon nog een keer. Aan de baan ligt het niet, die ligt er heel strak bij." Met een shovel en rijdende sproei-installatie zorgen de organisatoren dat de strook kleigrond in optimale conditie blijft.

Wie denkt dat het bij trekkertrek enkel draait om vermogen, heeft het mis. "Het gaat om hoe je die paardenkrachten op de baan krijgt", legt Janssen uit. "De juiste overbrenging, banden en bandenspanning zijn van groot belang."

Dan is het de beurt aan Edwil Kole met zijn Inter 955. De deelnemer uit Rilland komt goed van zijn plaats en bouwt aardig snelheid op. Toch komt hij niet verder dan 83 meter. Ook John van Gastel met zijn Farmall 816 redt het niet. "Je had je differentieel niet ingeschakeld", roept commentator Janssen. "Het kan de beste overkomen."

Veel beter kan de KPJ, de organisatie achter de jaarlijkse trekkertrek in Ossendrecht, het zondag niet treffen. Zon en wolken wisselen elkaar af. Maar het blijft droog. Voor de Belg David Blommaert en zijn gezin is het de eerste keer. "Gemoedelijk sfeertje hangt er. We zijn benieuwd naar de specials. Dat moet spectaculair zijn."