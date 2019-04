Dierenbeulen verspreiden mogelijk giftige worst in Hoogerheide: ‘Misselijkmakend’

HOOGERHEIDE - In Hoogerheide zijn dierenbeulen actief die stukjes worst met daarin een blauwe substantie op de grond leggen. Dit doen zij in de omgeving van de kruising Kooiweg/Oostlaan. Het is niet bekend wat het blauwe spul precies is. Vermoedelijk is het schadelijk voor dieren.

De gemeente Woensdrecht deelde het verhaal vrijdag op sociale media en waarschuwt hondenbezitters. ,,Een oplettende burger heeft in Hoogerheide stukjes worst met daarin een blauwe substantie gevonden. Met name hondenbezitters willen we hierop attenderen.”

‘Misselijkmakend’

Onder het bericht reageert men woest. Zo stelt iemand: ,,Als je last hebt van honden, spreek de baasjes dan aan.” Een ander zegt: ,,Misselijkmakend dat er mensen bestaan die dit op hun geweten hebben. Hopelijk vinden ze de dader.” In één van de reacties valt te lezen dat er deze week ook stukjes worst in de Minckelersweg lagen.