Diepgravend onderzoek naar historie zwembad De Schelp Bergen op Zoom

Wethouder Annette Stinenbosch denkt hiermee een groot aantal vragen die leven bij verschillende raadsfracties te kunnen beantwoorden. En dat vergt nogal wat tijd, omdat een aantal stukken inmiddels in de archieven is beland. En er heel wat is opgebouwd, in de loop van de jaren.

Bezuinigingen

Zwembad de Schelp is op 8 maart op slot gedraaid omdat uit onderzoeken blijkt dat bouten en moeren in de hoofddraagconstructie roesten. En de situatie dermate ernstig is dat het er te gevaarlijk is voor personeel en bezoekers. De gemeenteraad buigt zich volgende week over een voorstel om deze onderdelen te vervangen, grootschalig onderhoud te plegen en extra in het bad te investeren. Maar er leven vele vragen of hoe het zover is gekomen. Zo weet Piet Roosendaal (GBWP) dat er ten tijde van de bouw bezuinigd is om de kosten te drukken. Ook andere partijen willen weten welke gevolgen dat mogelijk heeft gehad op de bouw. En of er materialen gebruikt zijn die eigenlijk niet geschikt waren. B en W hopen op deze en alle andere vragen over het verleden in september antwoord te geven. Dat stelt de raad wel voor een dilemma, omdat ze op 5 juli het finale oordeel moeten vellen over de herstelwerkzaamheden.