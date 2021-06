Diemer van Wijk neemt afscheid zonder applaus bij een club ‘waar niks te gek was’

Vakantie geboekt en dan blijkt je paspoort verlopen, reken in Bergen dan alvast maar op lange wachttij­den

19 juni In Bergen op Zoom lopen de wachtrijen voor het aanvragen van een nieuw paspoort, ID-kaart of rijbewijs gestaag op. Door de lockdown hebben veel mensen hun reisdocument laten verlopen. ,,Mensen boeken meteen een vakantie en denken dan, shit, paspoort”, zegt de Bergse gemeentewoordvoerder Erwin Stander. In Steenbergen en Woensdrecht blijft het relatief rustig.