Dief springt op dak woning, veroorzaakt lekkage en ontkomt aan politie in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - In Bergen op Zoom zijn in de nacht van zaterdag op zondag twee mannen aangehouden voor betrokkenheid bij de diefstal van een elektrische fiets en een snorscooter. Een derde verdachte wist te ontkomen aan de politie.

Een getuige meldde rond middernacht bij de politie dat de inzittenden van een bestelbusje een fiets en scooter hadden gestolen in de buurt van het tankstation aan de Konijnenburgweg in Bergen op Zoom. De getuige reed achter busje en gaf aan de politie door in welke richting ze reden.

Gat in het dak

In de Augustalaan stopte het busje en stapte een van de inzittenden uit. De dief rende weg, klom via een muur omhoog en sprong daarna op het dak van een woning. De man wist daardoor te ontkomen aan de agenten. Bij de sprong veroorzaakte de dief een groot gat in het dak van het huis, waardoor veel schade in de woning ontstond. Het dak lag vol met regenwater en dat stroomde nu de woning in. De bewoners hebben aangifte gedaan van vernieling.

Zeelandhaven

Het bestelbusje was inmiddels met hoge snelheid vertrokken. De bestuurder stopte even later in de Zeelandhaven, waarna hij en zijn overgebleven passagier door de politie konden worden aangehouden. Het gaat om een 27-jarige man uit Roosendaal en een 27-jarige man met een onbekende woonplaats. In de laadruimte van het busje stonden een elektrische fiets en een snorscooter. De verdachten zitten voorlopig vast.