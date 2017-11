Dief doet zich voor als behulpzame man die gestolen tas terug wil bezorgen

Gevecht Rico Verhoeven 'Ben Saddik ging over een drempel, spugen doe je als je iemand wilt vernederen'

15:00 De bokswereld was in rep en roer: kickbokser Jamal Ben Saddik (27) spuugde tijdens de staredown in het gezicht van zijn collega Rico Verhoeven. Overschrijdt hij een grens?