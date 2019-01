Dief berooft bejaarde man vlak voor politiebureau Bergen op Zoom, agenten zien alles gebeuren

BC De Waterstra­ot in Halsteren heeft polyester vaarwel gezegd, lucht in bouwkot veel frisser: ‘Je ruikt alleen nog de lassers’

19:05 HALSTEREN - Jong en oud is in het bouwkot in de weer, met de kwast of op een andere manier. De grote A-wagen van BC De Waterstraot is weer ontworpen door Perry Schuurbiers en ziet er veelbelovend uit. Verder veel bekende plaatjes, zoals in voorgaande jaren. Maar waar is toch die typische lucht van het bouwkot? De geur van polyester als belangrijkste bouwmateriaal?