Die pizzadoos? Die pleur je gewoon op straat!

Prijzen voor Halsteren-zaterdag en ODIO

HALSTEREN/PUTTE - Halsteren en ODIO hebben de eerste prijzen van het seizoen binnen. Halsteren won de strijd om de Markiezencup door in de finale, na strafschoppen, gastheer VVC’68 te verslaan. In Putte toonde ODIO zich de sterkste in het Zuidwesthoek-toernooi.

28 augustus