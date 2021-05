Dick Westerhof is niet bang om de handen uit de mouwen te steken voor Bergen op Zoom

Hoogbouw moest er komen. Dat was tegen het zere been van de toen in de Rijkebuurtstraat woonachtige Dick Westerhof. En zie daar, de historische panden zijn bewaard gebleven en de nieuwe wijk Havenkwartier mag gerust een plaatje worden genoemd. ,,Daar heeft de Wijkraad zeker aan bijgedragen.’’

Quote Vroeger werd er in ons kampement nog wel eens nasi gekookt. Dat kon dus niet Dick Westerhof Betrokkenheid met zijn omgeving heeft Westerhof (69) nog steeds. Hij is lid van het Buurtpreventieteam Noordgeest en loopt in teamverband controlerondes. Een van zijn beroemde antieke vuurwapens wordt van zolder gehaald.



Het gaat over de Borgerij Berghen opden Zoom, het gezelschap dat hij vele jaren trouw gediend heeft. Tijdens zijn voorzitterschap heeft de club zich ontwikkeld tot een echte re-enactmentvereniging, die voldoet aan alle landelijke eisen. De kleding werd correct, net als de wapens en ook het gedrag te velde. ,,Vroeger werd er in ons kampement nog wel eens nasi gekookt. Dat kon dus niet.’’

Oog voor detail

Oog voor detail heeft hij altijd gehad. De uit brons vervaardigde maquette van Het Markiezenhof is er een voorbeeld van. Als een van de motoren van de Lionsclub Bergen op Zoom ‘Scaldis’ was hij actief betrokken bij het project. De maquette geeft in een oogopslag een beeld van het Bergse stadspaleis en is bedoeld voor mensen met een visuele beperking. ,,Het schaalmodel is een aanwinst voor de stad.’’

Quote Dertig verschil­len­de nationali­tei­ten die elkaar ontmoeten en wekenlang samen optrekken, dat is uniek Dick Westerhof

Veel werk ging er ook in zitten in het coördineren, huisvesten en begeleiden van jongeren, in het kader van een internationaal uitwisselingsproject onder de paraplu van Lions International. Westerhof gelooft in de meerwaarde van het project. ,,Dertig verschillende nationaliteiten die elkaar ontmoeten en wekenlang samen optrekken, dat is uniek.’’

‘Tot mijn buik in het water’

Bang om de handen uit de mouwen te steken is Westerhof nooit geweest. Als vicevoorzitter van Stichting Behoud Weervisserij kapt hij het hout in de wintermaanden en helpt hij in het vroege voorjaar mee met het herstel van de weren. ,,Tot mijn buik in het water.’’

Westerhof gelooft in de toekomst van de weervisserij, hoewel er vorig seizoen in het eerste weer slechts 7 kilo ansjovis werd gevangen en vanwege corona 800 boekingen voor vaartochten moesten worden geannuleerd. De weervisserij gaat deel uitmaken van het Unesco Geopark Scheldedelta en krijgt daarmee een internationale status als bijzonder waardevol gebied. Westerhof is er met recht trots op. ,,Deze vismethode vindt je nergens anders in Europa.’’