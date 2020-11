Deze woningen verdwijnen in Fort-Zeekant

BERGEN OP ZOOM - Een nieuwe entree voor de wijk Fort-Zeekant. Vanaf de Stalen Brug en Antwerpsestraatweg. Dat is de insteek van de jongste plannen van woningcorporatie Stadlander. Voor de nieuwbouw is de sloop van 42 gedateerde woningen uit de eerste helft van vorige eeuw nodig.

,,We willen een einde aan de onduidelijkheid in de wijk maken. Er gingen verhalen rond. Dat ging een eigen leven leiden. Maar lange tijd wisten we niet wat we zouden doen. Waren we nog bezig met onderzoek.” Dat zegt vastgoedmanager Brigitte Broijl van de woningcorporatie.

Ingrijpend

De bewoners hebben het nieuws al te horen gekregen. Maar ze hebben alle tijd om het idee te wennen dat ze op zoek moeten naar een ander huis, zegt Broijl. ,,We snappen dat het heel ingrijpend is. We zijn er erg vroeg bij. Het sociaal plan voor deze huurders gaat in september 2021 en duurt tot 1 maart 2023.”

Gaan huurders eerder weg dan komt er tijdelijk bewoning. Waarbij Stadlander goed gaat letten op wie er in komt te wonen, verzekert de manager van Stadlander. Om verloedering van de buurt tegen te gaan.

Te duur

Bij de woningen die gesloopt gaan worden gaat het om Koningin Sophiastraat 1, 3, 5, Koningin Wilhelminastraat 2 t/m 16, 13 t/m 25 , Prins Hendrikstraat 5 t/m 11 en 12 t/m 20 plus Stalenbrugstraat 2 t/m 13. ,,Het zijn huizen met nog steense muren. Ze zijn klein. Er past geen volwaardige keuken in. De opknapkosten zijn simpelweg te hoog.” Stadlander moet het totale woningbezit tegen 2050 energieneutraal hebben. Dat lukt bij deze woningen niet, zegt Broijl.

Nieuwbouw

Wat Stadlander ervoor in de plaats gaat bouwen is nu nog niet duidelijk. ,,Omdat we erg vroeg zijn met de aankondiging dat de bewoners uit hun huis moeten.” De komende tijd gaat gewerkt worden aan wat er aan nieuwbouw komt. ,,We willen een mooie entree van de wijk maken.” Ze verwacht dat er ongeveer even veel nieuwe woningen terugkomen.

Renovatie

De sloop van deze ruim veertig woningen staat niet op zich. Stadlander gaat volgend jaar 106 woningen in de buurt erachter grondig renoveren om er voor te zorgen dat ze weer jaren meekunnen. Het gaat om groot onderhoud, maar ook om het isoleren van deze woningen die onder meer aan de Willem van Oranjestraat, Prins Mauritsstraat en Anna Paulownastraat liggen. Pas later wordt beslist of ze mogelijk ook worden gesloopt. Volgens Broijl is dat voorlopig niet aan de orde.

,,Wat we precies aan de woningen gaan doen laten we binnenkort aan de bewoners weten. Het is in elk geval zo dat ze er gewoon kunnen blijven wonen. De aanbesteding voor dit project loopt op dit moment.” Het gaat in ieder geval om herstel van bijvoorbeeld metselwerk, dakgoten, en om buitenschilderwerk.