Deze Woensdrechtse senioren kunnen volop sporten

Zoals de naam het al zegt, is dit een activiteit voor senioren met een mix van verschillende sport en spel onderdelen. Zestien senioren zijn elke woensdagochtend actief in De Drieschaar. "Het gaat niet alleen om bewegen maar ook de sociale contacten zijn gezellig", zegt de 81-jarige Cor Verbeek uit Ossendrecht. "We zijn een echte vriendenclub geworden zegt hij. De aanwezige senioren kunnen elke woensdagochtend kiezen uit tafeltennis, curling, tennis, boogschieten en nog veel meer. Nieuw dit seizoen is een zelfverdedigingscursus. De 66 jarige John van den Bergh uit Ossendrecht komt elke woensdagochtend met veel plezier naar De Drieschaar. "Bewegen is belangrijk en je bent gezellig bezig in je eigen tempo. Niets moet en alles mag.”