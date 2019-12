Deze windmolens worden niet vervangen door hogere exemplaren: gemeente verrast, omwonenden blij

Politie zoekt man die mogelijk jas van verdwenen Max (23) vond

17 december De politie is op zoek naar een getuige die cruciaal kan zijn voor het onderzoek naar de verdwijning van Max Meijer. De 23-jarige Nederlander verdween precies tien dagen geleden na een nachtje stappen in Antwerpen. In het VTM-programma ‘Faroek’ werden de laatste uren voor de verdwijning van Max gereconstrueerd aan de hand van bewakingsbeelden.