Deze vrouw uit Hoogerheide komt op voor de flora en fauna in West-Brabant

De bosuil voelt zich er thuis. Net als drie soorten spechten. Beschermde amfibieën komen er ook voor. Met andere woorden: Paranka Surminski woont in een omgeving die bij haar past. Ergens aan de rand van Hoogerheide, aan het eind van een smal weggetje dat vroeger een zandpad was. ,,Ik heb altijd dieren om me heen gehad.”



Ruim dertig jaar woont ze hier, samen met haar partner Ray Teixeira. Een idyllische plek. Maar ook een oord dat is veranderd. De aanleg van de rondweg verderop heeft de nodige effecten gehad, met name op de ontwatering in het gebied. ,,De waterstand is sindsdien met meer dan een meter gedaald. Met alle gevolgen van dien voor onze salamanders.''