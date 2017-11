Deze vijf acties heeft het centrum van Steenbergen nodig

Goed 2018! Nieuw­jaars­bij­een­komst keert terug in Gertrudiskerk Bergen op Zoom

22 november BERGEN OP ZOOM - De nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Bergen op Zoom vindt in 2018 plaats in de Gertrudiskerk. Na 'goede gesprekken over en weer' zijn pastoor Paul Verbeek en burgemeester Frank Petter het daar over eens geworden.