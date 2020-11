Deze vier zonneparken in Woensdrecht leveren vanaf 2022 duurzame energie

,,In 2035 willen we volledig energieneutraal zijn als gemeente, dus is uitgerekend hoeveel duurzame energie we dan moeten opwekken. Naast windmolens en zonnepanelen op daken bij inwoners, boeren en bedrijven, zijn er ook zonneparken nodig. Nu zijn er vier initiatieven getoetst die qua locatie en inpassing in het landschap passen in onze Zonnevisie”, aldus Van Agtmaal.

Combinatie met windmolens

Vier bedrijven kregen vorige week een voorlopige omgevingsvergunning binnen. In 2021 kunnen, zodra de plannen onherroepelijk zijn, de parken worden aangelegd. Eneco bouwt Zonnepark Kabeljauwbeek tussen het Schelde-Rijnkanaal en de A4 bij Ossendrecht, in combinatie met windpark met vijf turbines dat al in aanleg is.

Zonnepark De Agger (LC-Energy) komt ten oosten van de A4, tussen ecologische zone De Agger en het dorp Woensdrecht. Ten westen van de A4 bij Woensdrecht komen, vlak bij elkaar, de parken Van der Duijnspolder (Zon XP) en Markiezaat (Shell).

Quote Als al deze zonnepar­ken klaar zijn, kijken we ook hoeveel windmolens er dan staan en of we zo aan genoeg duurzame energie komen Jeffrey van Agtmaal, wethouder gemeente Woensdrecht

,,De vier initiatiefnemers nu SDE++ subsidie aanvragen. In 2022 kan de oplevering volgen”, schat Van Agtmaal in. ,,Ze moeten nog wel met netbeheerder Enexis aan tafel over transport en opslag van energie.”

Laagje tegen glinstering

De meeste panelen krijgen een laagje dat de glinstering wegneemt. ,,Dan hebben vliegtuigen en helikopters van Vliegbasis Woensdrecht er geen last van. De Vliegbasis wil overigens op eigen terrein ook zonnepanelen aanleggen. Als alles rond is, kijken we tevens hoeveel windmolens er dan staan en of we als gemeente zo al aan genoeg duurzame energie komen.”

Meer informatie is te vinden op www.woensdrecht.nl/zonneparken