Deze tuinder bepaalt aan de stand van de maan, zon, planeten en aarde wanneer hij zaait

Drugs in chips- en koekjesver­pak­kin­gen: viertal opgepakt op A4 nadat marechaus­sees hennep ruiken

9 oktober HOOGERHEIDE - Ondanks dat de hennep in verpakkingsmateriaal van chips en koekjes was verstopt, kwam de Koninklijke Marechaussee de drugs donderdag op het spoor bij een controle in Hoogerheide. De drugs waren namelijk goed te ruiken.