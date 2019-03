Deze toptalenten zitten in de KCA Jazz Award-finale

Naar goede Vlaamse gewoonte spelen de drie muzikanten in meerdere formaties. Bram de Looze staat al jaren te boek als een van de grootste pianisten van België. Het meest bekend is hij van LABtrio, met ook drummer Lander Gyselinck. Samuel Ber maakt furore in Pentadox en Kempeneer zelf speelt met Hendrik Lasure en Casper van de Velde (samen ook actief als SCHNTZL) in een groep genaamd Warm Bad. ,,In Soet Kempeneer Trio spelen we composities van ons alle drie. Die doen dienst als springplank. Ze vormen de basis waaruit we kleuren halen die ons inspireren. Daarop improviseren we verder. We begrijpen de ander en geven elkaar hints om samen naar gelijkaardige sounds op zoek te gaan. Boeiende materie.''