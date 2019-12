Deze Steenbergse raadsleden dragen het stokje over

Fluitketel­schui­ven is helemaal ingebur­gerd in Hoogerhei­de

14 december HOOGERHEIDE - Fluitketelschuiven is helemaal ingeburgerd in Hoogerheide. Zaterdagavond vond de vierde editie plaats in de overdekte ijsbaan in Hoogerheide. Het spel is hetzelfde als curling, maar dan met fluitketels.