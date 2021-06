Deze Steenbergse imkers zijn allergisch voor bijen

Van West-Brabantse bodemIn deze serie nemen we u mee de ‘de boer op’. Hoe verdienen West-Brabantse landbouwers hun brood. Vandaag: de familie Dogge uit Steenbergen, die alles kan vertellen over de bloemetjes en de bijtjes

De boerderij van Marjoleen en Kees heet Landjuweel. Wanneer je hier aan komt rijden, kom je meteen een vrolijke rotonde met kippen tegen. ,,De kippen springen snel genoeg aan de kant”, zo weet Kees te vertellen. ,,Er is er nog geen een overreden.” Voor het huis prijkt een authentieke bloemenkar. Een cadeautje dat Marjoleen en Kees bij hun trouwen van vrienden kregen.

Allergie

Het gezin Dogge bestaat uit Marjoleen (49), Kees (52), Maurits (18) en Maureen (15). Zij hebben een aantal zaken gemeenschappelijk. Zo zijn ze gastvrij, wordt er graag en veel gelachen in huis en gaan ze nieuwe uitdagingen niet snel uit de weg. En ze zijn bijna allemaal allergisch voor bijen, behalve Maureen. Zo’n allergie is natuurlijk altijd vervelend. Maar het is echt lastig wanneer er achter het huis rijen vol bijenkasten staan en je een passie voor bijen en het imkersvak hebt.

Quote Ik had veel vrienden in de landbouw. Deze sector heeft me altijd enorm aangespro­ken Kees Dogge Kees is van huis uit monteur, al lag daar, in alle eerlijkheid, niet zijn ware passie. ,,Ik had veel vrienden in de landbouw”, vertelt hij. ,,Deze sector heeft me altijd enorm aangesproken.” Kees regelt her en der bij vrienden en kennissen wat verloren hoekjes grond voor zichzelf, waarop hij aan de slag te gaan met bloemzaad. ,,Het bloed stroomt waar het niet gaan kan”, vertelt hij. ,,Op enig moment had ik negen volkstuintjes in gebruik.” Na hun huwelijk verhuizen Kees en Marjoleen naar Tholen. Kees professionaliseert zijn hobby met de aanschaf van een stukje grond in Welberg. Wanneer ze een paar jaar later de kans krijgen in Steenbergen een boerderij te kopen, grijpen ze deze met beide handen aan.

Fazantenbes

Tien hectare snijbloemen heeft de familie Dogge staan. Zij kweken onder andere vrouwenmantel, fazantenbes, tuinpioenen en guldenroede. Op een klein deel van de oogst na, dat gedeelte wordt als bont boeket vanuit de fietskar te koop aangeboden, gaat het gros van de bloemen naar vaste afnemers, die er vervolgens voor zorgen dat de bloemen uit Steenbergen in huiskamers door heel Nederland verspreid worden.

Imkerwinkel Van monteur naar bloemenkweker, zaadmengselleverancier, imker en docent bijenhouden. Én winkelier. Wanneer het Kees opvalt dat er in een straal van een klein uur rijden geen imkerwinkel is, start hij er eentje aan huis. Alle denkbare bijenproducten en -benodigdheden zijn hier te koop. Voor de gewone bezoekers is er honing, thee, geschenkverpakkingen, honinglepels, waskaarsen en noem het maar op. De imker, zowel de amateur als de professional vindt hier alles wat nodig is voor de verzorging van de kasten. Maar ook slingers, rookpijpen, beschermende pakken, lege honingpotjes enzovoort.

Een relatief nieuw product zijn de zaadbloemen waarvan de opbrengst gebruikt wordt om verwerkt te worden tot zaadmengsels. De vraag hiernaar heeft Kees de laatste jaren sterk toe zien nemen. ,,Gemeenten, maar ook andere agrarisch ondernemers, zijn druk bezig met biodiversiteit en het inzaaien van bloemen”, legt hij uit. ,,Maar nu is het zo dat hiervoor natuurgebieden leeggeplukt moeten worden om elders het zaad daarvan in te zaaien. Dat is natuurlijk raar.”

Quote Gemeenten, maar ook andere agrarisch onderne­mers, zijn druk bezig met biodiversi­teit en het inzaaien van bloemen Kees Dogge

Bij bloemetjes horen bijtjes. Een jaar of tien geleden begint Kees zich voorzichtig te verdiepen in de bijenhouderij, bedoeld voor de bestuiving van zijn bloemen. Via de imkervereniging, waar hij een basiscursus volgt, krijgt hij van iemand twee ‘afleggers’. Bijenvolken die de imker zelf niet meer kwijt kan. ,,Meteen dat eerste jaar kwamen er acht volken aanvliegen. Het jaar erna hadden we er al twintig.”

Volledig scherm Marjoleen tussen de bloemen. © Pix4Profs / Jan Stads

Al snel krijgt Dogge de vraag of hij een deel van zijn bijen bij een aardbeienteler wil zetten voor de bestuiving. Kees zegt ja, en hij besluit ook meteen een bijen-bestuivingscursus te volgen. Met groter succes dan op voorhand gedacht. ,,De bijen leerden me beter tuinieren”, zegt hij. Wanneer Kees over zijn kleine werkvolk spreekt, is zijn enthousiasme merkbaar en gaan zijn ogen glinsteren. ,,Je gaat anders naar de natuur kijken. We kunnen als mensen veel van de bij leren.” Bij de bijen draait alles om het groter geheel. ,,Is er te weinig personeel: dan rekruteer je de jongeren. Na de geboorte poetst een bij eerst de cel waaruit ze geboren is en gaat daarna direct de larfjes voeden.” Kees volgt cursus na cursus, tot een niveau dat hij nu zelf ook lessen geeft.

Quote Je gaat anders naar de natuur kijken. We kunnen als mensen veel van de bij leren Kees Dogge

Allergische reactie

Maurits krijgt als eerste een lesje ‘voorzichtig zijn met bijen’ van de dieren zelf. ,,Hij werd twee keer in zijn oren gestoken”, zegt Marjoleen. ,,Daar kwam een allergische reactie op en voor we het wisten kon hij met de gele taxi naar het Bravis ziekenhuis”. Hoewel ze er nu luchtig over kunnen doen, was de ambulancerit en het verblijf in het ziekenhuis best schrikken. Later ondervinden Kees, Marjoleen én Marjoleens vader dat ze óók allergisch zijn.

Iemand anders zou op een moment als dit misschien de brui eraan geven. Maar de familie Dogge zet door. Met behulp van een jaren durende therapie bij een specialist in het Tilburgse TweeSteden Ziekenhuis, bouwen ze langzaam weerstand op tegen bijengif. Dat is niet onverstandig, aangezien de ambitie er is om het aantal van 125 bijenvolken nu in het komend jaar te verdubbelen.

Toeval

,,Alles wat we nu hebben en waar we nu mee bezig zijn, is allemaal toevallig op ons pad gekomen”, blikt Kees terug. Daarbij hebben ze ook een beetje hulp gehad. ,,We hebben vroeger bij de KPJ gezeten. Daar hebben we veel vrienden aan overgehouden. Van de band die we toen opbouwden, daar plukken we nu nog steeds de vruchten van. Je kent elkaar, je helpt elkaar.”