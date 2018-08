Deze senioren doen aan vechtsport voor hun reuma

De les was gisteren bij Villa Heidetuin in Bergen op Zoom. Een rustgevende omgeving, die nog wat rustgevender werd door de klanken die uit de cd-speler van Van Geel kwamen. Toevallige voorbijgangers bleven toch even staan om naar de mensen te kijken die in alle rust oefeningen aan het doen waren.

Keizers

Volledig scherm Henny van Geel doet de bewegingen voor. © Majda Ouhajji Tai chi tao is een oude bewegingsleer uit China. Daarnaast werkt het ontspannend. Alfons Nolten volgt de lessen alweer een tijdje. ,,Het is een aaneenschakeling van lichaamsoefeningen'', legt hij uit. ,,Het is al duizenden jaren oud. In China noteerden ze vroeger precies de bewegingen al, daar hadden ze in die tijd al beschaving. De ochtendrituelen van keizers zijn op deze manier bewaard gebleven.'' Glimlachend: ,,Ik noem het vechtsport voor senioren. Het houdt je soepel. En het brengt een bepaalde balans tussen geest en lichaam.''

Volgens Van Geel is het belangrijkste onderdeel van tai chi tao de rust en ontspanning. ,,Je zet met deze oefeningen veel in beweging. Je spieren en je botten. Maar alles op een ontspannen manier.'' De ademhaling is daarbij heel belangrijk. Meermaals wijst Van Geel de deelnemers op het ademen. ,,Ademhaling is de motor van de energie.'' Nolten: ,,Het is goed om alle spieren te gebruiken. Alles blijft dan soepeler. Ook voor je eigen coördinatie is het fijn.''

Waaier

Meermaals per week kunnen geïnteresseerden de lessen volgen. Normaal in de Korenaere in Bergen op Zoom. Van Geel: ,,In China doen ze het vaak buiten. In parken of op pleinen, maar dat kan in Nederland niet altijd. Vandaag is het gelukkig niet te warm, dus dit is goed te doen.'' Sinds kort kunnen mensen ook zittend tai chi tao volgen. Speciaal voor degenen die niet zo goed kunnen bewegen. Wie juist wat intensiever bezig wil zijn, kan de lessen volgen waarbij gebruik wordt gemaakt van een waaier.