Deze nieuwe stichting zorgt dat speelgoed bij minima in de gemeente Steenbergen terecht komt

De stichting is het resultaat van een eenmalige actie die beter uitpakte dan gedacht. Het begon allemaal met een appje aan Ingrid van Bezooijen, eind oktober vorig jaar. ,,Een vrouw vroeg of ik iets kon met speelgoed: ze had een zolder vol. Toen ontstond het idee om pakketten te maken voor gezinnen die geen geld hebben voor sinterklaascadeautjes.”

Tafels vol gedoneerd speelgoed

En dus riep ze een klein groepje dames uit het bestuur van de kindervakantieweek Dinteloord bij elkaar. Leuk idee, vonden ook zij. En dus deden ze een oproep om zoveel mogelijk speelgoed bij elkaar te krijgen voor de feestdagen.

De dames zetten twee tafels klaar om de spullen op te verzamelen. Een flinke onderschatting: in totaal werden zeventien tafels volgezet met gedoneerd speelgoed. ,,We hebben 130 pakketjes gemaakt. Ieder kind kreeg acht cadeaus, inpakpapier, een chocoladeletter en pepernoten. En nog hielden we over.”

Quote Je wordt zelf blij van mensen bij maken Elvira Vlaming, stichting SpeelGoed Voor Elkaar

Dus wat te doen met een kot vol mooi en bruikbaar speelgoed? Het idee voor een stichting was geboren en anderhalve week geleden werd het officieel. In Het Uitje, een gebouwtje achter de gereformeerde kerk in Dinteloord, kunnen mensen (gebruikt) speelgoed doneren. De stichting zorgt dat het bij minima in de hele gemeente Steenbergen terecht komt.

Volledig scherm Bij stichting Speelgoed Voor Elkaar kunnen inwoners uit de gemeente Steenbergen bruikbaar speelgoed doneren voor minima. Van links naar rechts: Kelly van Slobbe, Elvira Vlamings, Ingrid van Bezooijen en Carline Verwey. © Pix4Profs/Peter Braakmann

En met de feestdagen krijgen gezinnen die het financieel moeilijk hebben een cadeaupakket voor ieder kind. De gemeente heeft deze families in beeld en zorgt dat zij zich ervoor kunnen aanmelden. ,,Het is zo mooi om mensen te helpen”, ervaart Kelly van Slobbe. ,,Je wordt zelf blij van mensen bij maken", zegt Elvira Vlamings.

Alles welkom

Alles wat binnenkomt wordt zorgvuldig bekeken. ,,Het moet compleet, niet stuk zijn en cadeau-waardig.” Alles wordt gepoetst. Barbie-haar wordt gewassen, puzzelstukjes geteld. Wat kapot of incompleet is, gaat naar de kringloper. De dames zijn er ieder twee dagen per week mee bezig. Alle speelgoed voor kinderen tot 12 jaar is welkom, zegt Carline Verwey. ,,Maar ook batterijen, inpakpapier, verjaardagskaarten, ballonnen en slingers.”

Quote Alle speelgoed welkom, maar ook batterijen, inpakpa­pier, verjaar­dags­kaar­ten, ballonnen en slingers. Carline Verwey, stichting SpeelGoed Voor Elkaar

Vanaf 2022 kunnen minima met een strippenkaart speelgoed ophalen en niet-minima kunnen het voor een zacht prijsje kopen. Met dat geld wordt het licht in het gebouwtje betaald. ,,En soms willen we ook een bepaald cadeau gewoon nieuw aanschaffen, als een kind graag iets heel specifieks wil hebben. En aan lego is bijvoorbeeld veel behoefte”, zegt Van Bezooijen.

SpeelGoed Voor Elkaar is iedere woensdag van 9.00 tot 16.00 geopend. Wie een afspraak op een andere tijd wil maken, kan mailen naar info@speelgoedvoorelkaar.nl.