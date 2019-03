Deze nieuwe 15-koppige Bergse band houdt wel van een feestje

Het optreden vangt aan om kwart over negen. ,,Rare tijd? Niet zonder reden", vertelt Bas van Broekhoven lachend. ,,Onze naam was aanvankelijk Arrangementenband Kwart Over Negen. We kozen uiteindelijk voor een kortere, meer pakkende naam. Met hoofdletters, dat dan weer wel."

Het idee ontstond vier jaar geleden. ,,We vonden het zonde alleen tijdens de Vastenavend te kunnen toeteren. Dat moest toch ook 's zomers bij andere gelegenheden kunnen?" Het plan verdween even in een koelkast vol biertjes, maar vorig jaar werd het initiatief genomen extra leden en een muzikale leider te gaan zoeken. ,,We vonden die. Rik Ernest schrijft nu onze arrangementen en het repertoire, variërend van pop, rock, een vervormd vastenavendliedje tot Nederlandstalige krakers, werd uitdagender. Alle tracks, of ze nu van Michael Jackson of Dana Winner zijn, worden instrumentaal gebracht door dertien blazers en twee houtwerkers."

‘Als het maar gezellig is’

De bandleden komen uit vijf verschillende dweilbands. ,,Iedereen heeft zo zijn eigen ambitie. Als het maar gezellig is, want we houden wel van een feestje. We hopen bij diverse activiteiten van meerwaarde te kunnen zijn. We hebben al uitnodigingen op zak voor de Foodstoets in Bergen op Zoom en Roosendaal. Het lijkt ons ook geweldig om met Sinterklaas of Kerst te kunnen spelen."