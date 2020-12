Deze muzikale vereniging brengt dit jaar een kerstgroet voor het goede doel

Ook de muzikanten van muziekvereniging De Volharding in Steenbergen ondervinden last van de coronamaatregelen. In de theaterzaal van 't Cromwiel kunnen ze weliswaar op afstand repeteren, maar met welk doel? ,,Optreden is er voorlopig niet bij", zegt saxofonist Marieke Helmons (34).

Ze is al vijftien jaar actief in de bigband van Volharding . ,,Ik merkte dat de effectiviteit van repetities afnam als je een doel, zoals onze kerstconcerten, mist. Ik zocht een nieuw doel. Dat werd de muzikale kerstkaart. Via de QR-code op die kaart kom je bij een clip die we opnamen met Persi Swing Collective. Het publiek kan bij aanschaf kiezen uit twee versies: knallend het jaar uit of sfeervol het nieuwe jaar in."

Goed doel

Het doel van die clips is volgens Helmons drieledig. ,,We konden weer repeteren met een stip aan de horizon, die wenskaarten kun je sturen naar geliefden die je vanwege de maatregelen minder ziet en de opbrengst gaat nog naar een goed muzikaal doel ook."

De muzikanten kozen voor Stichting Papageno (genoemd naar een personage uit de opera Die Zauberflöte), in 1997 opgericht door Aaltje van Zweden-Van Buuren en haar man, dirigent Jaap van Zweden. ,,Zij weten uit ervaring hoe groot de impact van een kind met autisme op een gezin kan zijn. Zij, maar ook wij, weten bovendien wat muziek kan doen met mensen. Muziektherapie kan bij mensen met autisme bijdragen aan rust, zelfkennis en zelfwaardering. Onze kerstkaartenactie zorgt hopelijk, naast wat geld, ook voor meer bekendheid van deze stichting."

Muziektherapeut Mathieu Pater (39) uit Amersfoort is actief als coördinator bij de in Laren gevestigde stichting Papageno. ,,Door het hele land verspreid zijn er 25 muziektherapeuten actief die de jongeren op school of thuis bezoeken. Die worden steeds bijgeschoold, omdat wij willen dat zij goed beslagen ten ijs komen. Kinderen en jongeren met autisme vormen een specifieke, vaak kwetsbare doelgroep. Naast muziektherapeut moeten we ook autismespecialist zijn."

Onderzoek

Pater rondt momenteel, met ondersteuning van de Hersenstichting, een wetenschappelijk onderzoek af naar het effect van de therapieën. Die blijkt groot. ,,De bijdrage uit de kerstkaartenactie is daarom ook bijzonder welkom. Het geld dat daarmee opgehaald wordt, zal worden ingezet om muziektherapie aan kinderen te geven voor wie dit zonder financiële steun niet mogelijk is."

Muziek is communicatie

Kinderen met autisme hebben meer moeite met communiceren en sociale interactie. Muziek triggert hen, legt Pater uit. ,,Muziek is communicatie. Het is reageren op elkaar, een gesprek zonder taal. Je spreekt daarbij alle benodigde vaardigheden aan om contact te maken. Je stemt de therapie af op persoonlijke behoeften en stemmingen. Zo pak je ze bij de hand om onbekende terreinen te betreden. Muziek is een veilig middel om te oefenen. Er zit structuur in de opbouw van sessies. Er zijn terugkerende elementen, en daarbinnen zoeken we uitdagingen. Structuren zijn nodig, het wordt pas interessant als we daar vanaf gaan wijken. We geven geen muzieklessen, al leren sommige kinderen soms wel een instrument bespelen. De doelen van de therapie liggen in het omgaan met veranderingen, leren samenspelen en het verbeteren van sociale vaardigheden."

Ontdooien

Geduld is, volgens muziektherapeut Pater, vaak een schone zaak in zijn werk. ,,Soms duurt het even voordat een kind reageert op de muziek. Dan zie je hem of haar pas halverwege de sessie ontdooien. Spieren gaan ontspannen, ze gaan bewegen op muziek, meespelen of zelfs meezingen. Hoe mooi is dat!"

Kerstkaarten t.b.v. Stichting Papageno: www.persiswing.nl/muzikalekerstkaart. Vóór 18 december besteld is vóór kerst bezorgd. Info therapie: www.papageno.nl