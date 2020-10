Deze moskee heeft een nieuwe imam: ‘Ik nodig iedereen uit om een keertje te komen kijken’

BERGEN OP ZOOM - Vijf keer per dag wordt zijn temperatuur gemeten. Om even zo vaak het gebed te kunnen leiden. De Ulu Moskee in Bergen op Zoom heeft een nieuwe imam en hij begint in een gekke periode.

33 jaar is Bünyamin Yildiz. Vrij jong voor een imam én hij is geboren en getogen in Nederland. Dat heeft als groot voordeel dat de preken in de moskee sinds anderhalve maand dan ook in het Nederlands te volgen zijn en niet meer alleen in het Turks.

Het gebed begeleiden

Quote Ik vind het belangrijk om mensen te verbinden Bünyamin Yildiz Yildiz is geboren in Delft en heeft theologie gestudeerd in Ankara in Turkije. Daar volgde hij een imamopleiding. ,,Het is niet altijd mijn doel geweest om imam te worden”, vertelt hij. ,,Maar ik wilde wel iets met religie doen en dat overbrengen op jongeren.”



Wat een imam doet? Hij begeleidt vijf keer per dag het gebed in de moskee. En tijdens het vrijdagmiddaggebed, het belangrijkste voor moslims, geeft hij ook nog een preek. Yildiz is ook betrokken bij de lessen die in het weekend bij de Ulu moskee worden gegeven. ,,We hebben nu 200 leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 15 jaar.”

Contact met Brabant

Jongeren vindt hij belangrijk. Daar heeft hij veel aandacht aan besteed toen hij nog imam in Rotterdam was, bij de Mevlana Moskee. ,,De samenleving wordt steeds individualistischer. Ik vind het belangrijk om mensen te verbinden.” Dat gaat hij in Bergen op Zoom onder andere doen door lezingen te organiseren. ,,Ik zal ze zelf ook geven, die zullen vooral religieus van aard zijn. Maar ik ga ook deskundigen uitnodigen.”

Quote Ik nodig mensen graag uit om eens een keertje te komen kijken. De drempel is heel laag bij ons Bünyamin Yildiz

Die verbinding houdt wat hem betreft niet op buiten de deuren van de moskee. Hij vindt het belangrijk om contact te hebben met de rest van de stad, maar ook Brabant. ,,Veel mensen vragen zich af wat er binnen bij een moskee gebeurt. Ik nodig ze graag uit om eens een keertje te komen kijken. De drempel is heel laag bij ons.”

Maximaal dertig mensen

Ook wil hij samenwerken met organisaties of stichtingen. Of scholen. ,,In Rotterdam gaf ik weleens les, maar kwamen kinderen ook bij ons kijken. Ik denk dat het belangrijk is dat ze leren over religie van iemand die deskundig is. Of het nu over de islam, het christendom of jodendom gaat.”

Yildiz is nu anderhalve maand aan het werk in de Markiezenstad en het bevalt hem. Ondanks het coronavirus, wat ervoor zorgt dat het een vreemde tijd is. Op vrijdagmiddag is de moskee nu bijvoorbeeld gesloten. Omdat het aantal van maximaal 30 bezoekers dan niet te handhaven is. ,,Daar hebben we goed aan gedaan, denk ik. Hoe kunnen we anders beslissen welke dertig mensen wel mogen bidden en wie niet?”