Deze man zette de Brabantse Wal op de kaart: 'Geluk? Gewoon een beetje door het bos lopen!'

Huiskamer­con­cer­ten van JazzBoz: ‘Cuba is mooi, maar zo ver weg’

6:00 STEENBERGEN - De organisatie van JazzBoz verzorgt huiskamerconcerten bij tanteLouise. Plots wordt het even heel stil, tijdens een Cubaanse ballade. ,,Cuba is mooi hoor, maar zo ver weg.” Voor de meeste bewoners van de besloten afdelingen is het even wennen, die jazzklanken.