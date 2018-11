Deze man uit Hoogerheide heeft PTSS en vindt rust in het schilderen

Linksonder in het schilderij staat een soldaat, helemaal in het donker. Voor hem een grote en lege vlakte, niet over te steken. Aan de einder een lokkende regenboog, het licht. Het doek vertelt het verhaal van Gerrit Jan Weekhout en zegt meer dan duizend woorden.



,,Wij konden nergens terecht." Een jaar of twee schildert Jan. Autodidact. Hij heeft het zichzelf geleerd, zogezegd. ,,Ik wist niet dat ik dit kon." Ja, vroeger als klein ventje in Antwerpen tekende hij wel eens. Zijn ouders baatten er een café uit. Jan zou kok worden, iets in de horeca in ieder geval. Op zijn zestiende koos hij ervoor om bij zijn oma in Amersfoort te gaan wonen. School was niet aan hem besteed. Wel werkte hij nog een tijdje in Hotel Hermitage in Zeist, een chique tent.