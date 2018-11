Deze man startte een zorgboerderij in Steenbergen voor mensen met psychische problemen

Twee jaar geleden zit Corné aan de grond. Na een burn-out volgt een depressie en krijgt hij zijn leven niet meer zelfstandig op de rit. Hij schakelt professionele hulp in en gaat doordeweeks naar een dagbestedingsproject. Zo krijgt hij langzaam weer grip op zijn leven. "In die periode is het idee voor een zorgboerderij ontstaan", zegt Corné.

Nu is het helpen van mensen met psychische problemen zijn missie. "Het zijn lotgenoten. Als ervaringsdeskundige weet ik wat ze doormaken. Zelf ben ik ook vanuit een diep dal gekomen." Tijdens zijn eigen zoektocht naar hulp ontdekt Bogers dat het aanbod aan dagbestedingsactiviteiten voor mensen met psychische problemen in deze regio beperkt is. "Terwijl de behoefte er zeker is."

Ideale basis

Corné ziet in zijn werk de ideale basis voor een zorgboerderij. Met zijn vader, oom en twee zussen vormt hij een maatschap. Samen bestieren ze aan de Drenkhoos, net buiten Welberg, een akkerbouwbedrijf. Naast het werk op het land runt de Steenbergenaar een webshop met bedrijfsartikelen, zoals gereedschappen, trappen en stellingen. En een handelsonderneming met gebruikte materialen die hij opkoopt.

"In mijn zoektocht naar dagbesteding miste ik een vorm die aansluit bij wat ik leuk vind. Terwijl dat wel essentieel is, wil je het volhouden. In onze zorgboerderij bieden we verschillende activiteiten aan. Van houtbewerking tot dieren verzorgen, biologische groenten telen in een kas, werken op het land of administratieve werkzaamheden in de boekhouding."

Groei