Deze man schreef het scenario voor ‘Supersum’: 'Een oorlog is nooit zwart-wit'

Hij is met andere ogen naar de stad gaan kijken. Die mooie binnenstad van Bergen op Zoom - die had zomaar verwoest kunnen zijn. Dat besef, die ontroering, wil scenarist Wolter Muller van Supersum met die voorstelling graag aan het publiek mee geven. ,,Het heeft zo weinig gescheeld of alles was kapotgeschoten.‘’



Wat bij het schrijven van het scenario ook zwaar woog was de nuancering, de gelaagdheid van zijn personages. ,,Een oorlog is nooit zwart-wit; altijd zijn er grijstinten.''