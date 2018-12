Deze man heeft een bed & breakfast... voor honden

Bep en Bloom

,,Bloom is 6 september bij me gekomen, precies op de sterfdag van Bep, die een jaar eerder is overleden, hier in huis.” De tranen springen Vugts in de ogen bij de gedachte aan zijn geliefde hond, waarnaar de B&B vernoemd is. ,,Ik vind het nog steeds lastig. Onze band was onbeschrijfelijk. Ze ging overal mee naartoe. of ik nou in Warschau was of in Parijs. En nooit aan de riem.”