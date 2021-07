Deze leden van deze groep kijken naar de details en mechaniek van kevers

FacebookgroepenActief bezig met tuin, huisdier of buitenleven? Voor elk onderwerp is er wel een Facebookgroep, waar gelijkgestemden elkaar advies geven en hun passie delen. Martijn Schraven meldt zich aan en praat mee. Vandaag de groep: Kevers en Torren (Coleoptera) van de Benelux met 1.375 leden.

Als er ergens een groep is die de kleine dingen in het leven weet te waarderen, dan is het de Facebookgroep Kevers en Torren (Coleoptra) van de Benelux. Veel mensen komen bij het zien van een kevertje of torretje niet verder dan de conclusie ‘insect’. Niet zelden met een wat negatieve connotatie. Onbekend maakt onbemind. En dat terwijl er (bijna letterlijk) onder onze voeten een hele wereld is aan de meest uiteenlopende, meest kleurrijke en meest fascinerende diertjes.

In de groep Kevers en Torren (Coleoptera) van de Benelux mogen allerlei vragen over kevers worden gesteld en interessante informatie en/of vondsten worden gedeeld. Iedereen met een vraag over of interesse in kevers is welkom. Wel wordt er gevraagd de waarnemingen ook in te voeren op waarneming.nl zodat er bijgedragen wordt aan de kennis en verspreiding.

Veel van de prachtige details en wonderbaarlijke mechaniekjes van de torren en kever worden van heel dichtbij zichtbaar. Zoals de aandoenlijke uitdrukking die een snuitkever kan hebben. Een voorbeeld wordt gepost door Selim Meiresonne in de vorm van een vrouwtjes eikelboorder van (geschat) een halve centimeter ‘groot’.

Imposant tegenover zo’n mini-insect, is het vliegend hert met zijn prachtige gewei. Hidde Stoelinga was er op 15 juli dolblij mee dat hij er eentje tegenkwam en op de foto kon vastleggen.

De posts in deze groep vallen grofweg uiteen in twee groepen. Foto’s met vindplaats, datum en soortnaam. Of foto’s met daarbij de vraag om hulp bij de determinatie ervan. Dat blijkt lang zo makkelijk nog niet. Zelfs de grootste kenners in de groep komen wel eens tot afwijkende conclusies. Toch blijft de discussie altijd vriendelijk en respectvol.

