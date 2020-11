Deze kringloper opent binnenkort in Halsteren: ‘Goed voor Goed’ op plek oude Droomfabriek

,,De locatie is prachtig en omdat hier al een kringloopwinkel gezeten heeft, zijn we ervan overtuigd dat we er de loop in krijgen. De markt is ervoor", verwacht Devin Verolme van Goed voor Goed, die de Halsterse vestiging gaat runnen. De keten heeft al winkels in Middelharnis, Oude Tonge en Stellendam, maar verzorgt ook dagbesteding bij een brouwerij en een atelier op Goeree-Overflakkee.

,,Toevallig hoorden we op het afscheid van een collega die nog bij de GGZ hier had gewerkt dat de eigenaar van De Droomfabriek de eindjes niet meer aan elkaar kon knopen. Of dat pand iets voor ons was? Ja, dus.” Verolme is nu op weekdagen tussen 10.00 en 15.00 uur al aanwezig met medewerkers om het complex in te richten en spullen in ontvangst te nemen.

Dagbesteding en werkplekken

,,Wij bieden dagbesteding en laagdrempelige werkplekken aan mensen die het lastig hebben op de arbeidsmarkt. Dan kan zijn omdat ze een lichamelijke of verstandelijke beperking hebben, met een verslavingsprobleem kampen of nog herstellen van een burn-out.”

In de kringloopcentra worden binnengebrachte spullen getest, gedemonteerd of gerepareerd, maar ook nieuwe dingen gemaakt. ,,Dat doen we samen, om mensen een prettige en nuttige dag te bezorgen. We zijn niet commercieel ingesteld, dus als wij quitte spelen is het prima", aldus Verolme.

,,Omdat wij ook financiering krijgen als zorginstelling, hoeft een meubelstuk bij ons geen honderden euro's te kosten, maar een paar tientjes. Dat zorgt ook voor snelle doorstroming van spullen.” Vorige week zijn er alle de nodige artikelen gebracht.

Voorraad en mensen uit de buurt

,,We wachten op nog wat meer aanloop zodat we voldoende voorraad uit de omgeving krijgen en willen ook een team opbouwen met mensen uit de buurt. Het is in coronatijd echter lastig om zorginstellingen te overtuigen om hun bewoners nu aan iets nieuws te laten beginnen. Maar zodra we genoeg spullen en mensen hebben, gaan we open.”

Brigitte Pommée kwam maandagmiddag al aanrijden met enkele dozen op een steekwagentje. ,,Ik woon nu in Vlissingen maar kom oorspronkelijk uit Halsteren en mijn ouders wonen hier nog. Zij wisten dat je al spullen kon afgeven hier. Omdat ze gaan verhuizen naar een kleinere woning, help ik hen met opruimen. En dat levert dus meteen wat op voor het goede doel.”

