Deze kinderen werken aan nieuw groen in Ossendrecht: ‘Een plek om van de natuur te genieten’

Geen vogels

Voor dat ze met het inzaaien en planten konden beginnen, kregen de kinderen van quizmaster Lars van der Beek een aantal vragen voorgeschoteld over het leven van bijen. Wat eten bijen? Hoe hard kunnen ze vliegen en gaan bijen overwinteren in het buitenland of gaan ze in een winterslaap? ,,Die gaan hier overwinteren want het zijn geen vogels”, antwoordde een van de kinderen vol overtuiging. En hij had gelijk. Tien kinderen beantwoordden alle zes de vragen goed.