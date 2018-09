Deze kerk in Bergen op Zoom bestaat al 90 jaar en viert dat zaterdag

De parochie bestaat al sinds 1910. In 1918 werd aan het Lourdesplein een noodkerk ingericht die later dienst deed als wijkcentrum. De ontwerpers van de huidige kerk waren Joseph Cuypers en Pierre Cuypers jr. uit Roermond, architecten van veel katholieke kerken. Het werd een bakstenen Christocentrische kerk met een breed schip en een twaalfkantige koepel. Bij het voorportaal bevindt zich de Lourdesgrot. Het is een kopie van de Mariagrot in Lourdes. In de grot is een steen uit Lourdes aangebracht.



De grot is tegenwoordig ingericht als dagkerk en devotieruimte en wordt volgens Jan van Wijk, de vicevoorzitter van het parochiebestuur, druk bezocht. Van Wijk: ,,Daar komen veel mensen er branden dagelijks ruim honderd kaarsjes. Elke dinsdagmorgen is daar een viering. In 1944 werd de toren door de Duitsers opgeblazen en ging ook de Lourdesgrot deels verloren. De grot werd snel herbouwd en de toren in de periode 1954-1955. In 2010 en 2011 werd de kerk voor het laatst gerestaureerd."